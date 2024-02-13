Суспільство

Вже понад 1200 довідок про непридатність до військової служби скасували після перевірки – Нацполіція

13 Лютого 2024 13:44
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поліція
Фото з відкритих джерел

Працівники Національної поліції перевіряють довідки військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, наразі 1200 таких довідок уже скасовані.

Про це перший заступник голови Національної поліції, очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе розповів в інтерв’ю “Цензор.НЕТ”, передає Суспільне.

За його словами, якщо брати ВЛК, то проводиться “колосальна робота” з перевірки раніше наданих довідок.

“Тому що це теж треба перевіряти. Ми вилучили 45 тисяч медичних справ, які зараз підуть на ретельні перевірки спільно з ВЛК областей і МСЕК уже найвищому рівні. І вже є навіть напрацювання по скасуванню виданих раніше документів. Тільки в результаті наших запитів центральною ВЛК та ВЛК в регіонах 7,5 тисяч довідок про непридатність залишено в силі, а 1200 скасовано”, — сказав Цуцкірідзе.

Він також розповів,  що правоохоронці направили до МСЕК 21 тисячу медико-експертних справ про встановлення інвалідності. 6,3 тисячі з них були визнані сумнівними, їх направили на ще один розгляд.

За словами Цуцкірідзе, минулого року Нацполіція оголосила посадовцям ТЦК, ВЛК, МСЕК та їхнім спільникам 63 підозри. Він додав, що до кримінальної відповідальності притягуються, як рядові працівники, які за “послуги” отримували по декілька тисяч доларів, так і керівники цих установ різного рівня, тобто начальники ТЦК і голови ВЛК. Вони на таких “оборудках” заробляли десятки, а то і сотні тисяч доларів.

“Наприклад, на Волині слідчі задокументували 11 епізодів трьох учасників ОЗГ, до якої входив член ВЛК при одному з ТЦК області. Вони підробляли документи для незаконного перетину кордону та таким чином “заробили” близько 30 тисяч доларів”, — сказав Цуцкірідзе.

Наразі працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації, а до суду вже направили 2600 обвинувальних актів.

За словами Цуцкірідзе, найбільша кількість кримінальних проваджень по ухиленню від мобілізації розслідується у прикордонних областях — Одеській, Закарпатській, Львівській, Чернівецькій.


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