Вже понад 10 тисяч колишніх засуджених приєдналися до лав Сил оборони

В Україні понад 10 тисяч ув’язнених було умовно-достроково звільнено для мобілізації до Сил оборони.

Як повідомляє NV із посиланням на відповідь Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту, станом на 1 вересня 2025 року більше ніж 10 100 засуджених вийшли на волю за статтею 81 Кримінального кодексу.

Реклама

Реклама

Після звільнення їх передали підрозділам Національної гвардії, які доставили їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Мін’юсті пояснили, що умовно-дострокове звільнення можливе під час мобілізації або воєнного стану для укладання контракту на службу в армії.

Водночас ця норма не стосується всіх категорій ув’язнених. До війська не направляють тих, хто засуджений за умисне вбивство двох і більше осіб, убивство з особливою жорстокістю чи на сексуальному ґрунті, а також за особливо тяжкі корупційні злочини.