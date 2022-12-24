Вже не “руський” і навіть не “Пушкіна”: Харківські депутати перейменували театр

На сесії Харківської обласної ради 24 грудня депутати прийняли рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна.

З назви театру прибрали слово “руський” та “Пушкіна”, повідомила депутат обласної ради від фракції “Європейська солідарність” Галина Куц.

За перейменування проголосував 81 депутат, двоє утрималися.

Театр готує документи, які необхідні для зміни назви.

“Я схвильована цими подіями, які сьогодні відбулися. Документи на нову назву та статут сподіваємося протягом тижня переробити, головне, щоб система [реєстрації] працювала. У театрі зараз, о 12:00, триває вистава, тому не всі актори ще знають. У понеділок плануємо зустрітися колективом і обговорити”, — сказала Суспільному керівник театру Олена Ткаченко.