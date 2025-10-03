У Києві актор погрожував порізати себе уламком скла на сцені театру

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві під час конкурсу на заміщення вакантних посад один із конкурсантів розбив скляну пляшку та почав погрожувати завдати собі травму уламком скла.

Про це пише видання “Главком”.

Інцидент стався 29 вересня під час прослуховування конкурсантів на вакантні посади у театрі.

Факт підтвердив генеральний директор – художній керівник театру Євген Нищук. За його словами, учасник конкурсу вийшов на сцену з реквізитом — металевими вагами та пляшкою, що свідчить про підготовленість дії. Ім’я актора не називається.

“Це не була спонтанна ситуація, він приготував собі реквізит для цього епізоду”, — зауважив Нищук.

Формат прослуховування передбачає виконання завдання від режисера. Конкурсанта попросили виконати сценічну дію, але той раптово розбив пляшку і відмовився виконувати завдання, а згодом прочитав вірш.

Після цього прослуховування продовжилося у звичайному режимі, без переривання.

Зазначається, що сцена могла бути не емоційним зривом актора, а продуманою постановкою і частиною виступу.

