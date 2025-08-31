Балет під обстрілами: у Харкові мистецтво стає символом відродження – Reuters

У Харкові, місті, яке щодня чує звуки війни, знайшлося місце, де війна ніби зникає хоча б на кілька годин. У підвалі Національного академічного театру опери та балету створили сцену, де знову оживає класичний балет, пише Reuters.

Ця ініціатива стала справжнім проривом для культурного життя Харкова. У квітні тут відбулася постановка «Шопініани» – першої повноцінної класичної вистави від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Артисти вийшли на сцену у супроводі оркестру, подарувавши глядачам можливість зануритися у світ мистецтва й забути про вибухи та тривоги.

«Попри все – ракети, дрони, небезпеку – ми можемо подарувати людям щось прекрасне», – розповіла художня керівниця балету Opera East Антоніна Радіївська. «Глядачі приходять і на дві години переносяться у зовсім інший світ».

Після закриття театру на початку війни частина трупи виїхала за кордон, інші залишилися в Україні. Лише у 2023 році розпочалася реконструкція підвального приміщення під репетиційний та глядацький зал. У жовтні того ж року там почалися перші репетиції, а навесні 2024-го театр знову відкрив двері для глядачів.

Тепер, попри скромні умови – бетонні стіни, вузьку сцену та тимчасові стільці замість розкішних крісел – зал на 400 місць щоразу наповнюється людьми.

Для генерального директора Opera East Ігоря Тулузова ця сцена стала більше ніж культурним майданчиком. «Ми демонструємо світу, що Україна є самодостатньою, незалежною у всьому, включно з культурою», – наголосив він.

Для артистів вихід на сцену – це не лише професія, а й спосіб відчути, що життя триває. «Без танцю, без творчості ми не можемо існувати. Це як відродження», – каже Радіївська.

За лаштунками харківського балету часів війни / Фото Reuters

Харків’яни звикли називати своє місто «незламним». І сьогодні, коли балет звучить навіть у підвалах, ця незламність стає відчутною ще й у культурі – як доказ того, що життя і мистецтво в Україні сильніші за війну.