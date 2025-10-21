Ґвалтував та вчиняв насильницькі дії над студентками: екскерівнику “Молодого театру” повідомили про підозру

Ексдиректору “Молодого театру” у Києві оголосили про підозру у систематичному сексуальному насильстві стосовно студенток.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Імені підозрюваного правоохоронці не називають, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Андрія Білоуса, про обшуки в якого повідомлялося раніше.

За даними слідства, з 2017 року підозрюваний, користуючись службовим становищем викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

“У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми”, – розповіли в прокуратурі.

Тим, хто намагався уникати його та негативно реагували на сексуальні домагання він створював атмосферу залякування, а саме – не приділяв уваги під час занять, публічно знецінював і принижував, не залучав до участі у практичних заняттях (виставах), що ставило під загрозу виключення студентів з навчальної установи та позбавляло перспектив влаштуватися на посаду актора Молодого театру.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи колишнього керівника вишу вилучено мобільні пристрої та інші речові докази, що перевіряються у межах кримінального провадження.

Колишньому керівнику театрально-видовищного закладу “Київський національний академічний Молодий театр” – завідувачу другою кафедрою акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого повідомлено про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі – неповнолітніх (ч. ч. 2, 3 ст. 152 та ч. ч. 1, 2 ст. 153 КК України).