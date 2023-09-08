Суспільство

Виїзд з України за кордон обмежать лише для мобілізованих жінок — Веніславський

8 Вересня 2023 12:31
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жінки, мобілізація

Обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться тільки тих жінок, яких мобілізують, а не всіх, хто стоятиме на військовому обліку.

Про це член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив РБК-Україна.

«Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження», — сказав він.

За його словами, обмеження на виїзд поки не стосуватимуться жінок, яких поставлять на військовий облік. Це питання не розглядають. Також Веніславський наголосив: уже зараз є жінки на військовому обліку, але жодних заборон на їхній виїзд за кордон не встановлено.


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