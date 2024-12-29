Виявлено сліди якірної тяги, що залишив на дні Балтики російський танкер

Фінська влада, яка розслідує пошкодження підводних силових та інформаційних кабелів, виявила на морському дні сліди волочіння, залишені, ймовірно, якорем затриманого танкера Eagle S, передає Bloomberg.

Працюючи під водою, «ми змогли ідентифікувати слід волочіння на морському дні від початку і до кінця», – заявив у неділю Самі Пайла, старший інспектор і тактичний керівник Національного бюро розслідувань Фінляндії.

Довжина сліду становить «десятки кілометрів», сказав він, додавши, що поки не вдалося встановити, де саме якір судна відірвався від ланцюга.

Фінляндія вже визначила судно Eagle S як винуватця розриву силової ланки. У суботу танкер був переведений на якірну стоянку поблизу порту Кілпілахті. Погана погода завадила проведенню досліджень як на борту судна, так і на підводній ділянці в неділю, повідомили в поліції.

У суботу судно Eagle S було переведено на якірну стоянку ближче до суші.

Судно, що плаває під прапором Островів Кука, затримали, поки поліція розслідує можливе злочинне посягання за обтяжуючих обставин. Влада вважає, що 25 грудня один з якорів судна, який, як вони виявили, був відсутній, обірвав 170-кілометрову (105 миль) лінію електропередачі, що з’єднує Фінляндію та Естонію. Відтоді також сталися збої в роботі чотирьох підводних кабелів передачі даних.