Кримінал

Виявлено сліди якірної тяги, що залишив на дні Балтики російський танкер
29 Грудня 2024 20:37
читать на русском →
диверсант
У підводному розслідуванні бере участь робот ROV для проведення підводних операцій / Фото поліція Фінляндії

Фінська влада, яка розслідує пошкодження підводних силових та інформаційних кабелів, виявила на морському дні сліди волочіння, залишені, ймовірно, якорем затриманого танкера Eagle S, передає Bloomberg.

Працюючи під водою, «ми змогли ідентифікувати слід волочіння на морському дні від початку і до кінця», – заявив у неділю Самі Пайла, старший інспектор і тактичний керівник Національного бюро розслідувань Фінляндії.

Довжина сліду становить «десятки кілометрів», сказав він, додавши, що поки не вдалося встановити, де саме якір судна відірвався від ланцюга.

Фінляндія вже визначила судно Eagle S як винуватця розриву силової ланки. У суботу танкер був переведений на якірну стоянку поблизу порту Кілпілахті. Погана погода завадила проведенню досліджень як на борту судна, так і на підводній ділянці в неділю, повідомили в поліції.

У суботу судно Eagle S було переведено на якірну стоянку ближче до суші.

Судно, що плаває під прапором Островів Кука, затримали, поки поліція розслідує можливе злочинне посягання за обтяжуючих обставин. Влада вважає, що 25 грудня один з якорів судна, який, як вони виявили, був відсутній, обірвав 170-кілометрову (105 миль) лінію електропередачі, що з’єднує Фінляндію та Естонію. Відтоді також сталися збої в роботі чотирьох підводних кабелів передачі даних.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Грудня 2024 19:29

МОЗ розглядає понад 2000 справ про сумнівні інвалідності після ліквідації МСЕК
29 Грудня 2024 20:37

Виявлено сліди якірної тяги, що залишив на дні Балтики російський танкер
29 Грудня 2024 17:19

Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію
29 Грудня 2024 17:05

Сили оборони України відбили понад 100 атак ворога з початку доби
29 Грудня 2024 16:03

Російська пропаганда поширює фейк про українського льотчика, який нібито здався в полон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки