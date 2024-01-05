Політика

Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну – Зеленський

5 Січня 2024 21:38
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зеленський, війна

Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що з нового року кожного дня та ночі відбуваються нові жорсткі бойові зіткнення на авдіївському, мар’їнському, бахмутському, лиманському, куп’янському напрямках.

“Абсолютно героїчна робота Сил оборони та безпеки. Кожної бригади, яка на передовій. Кожного підрозділу. Усіх, хто працює на оборону. Усіх, хто допомагає. Пріоритет держави – дати все необхідне для захисту України та активних дій. Боєприпаси, дрони, техніка, особовий склад. Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює”, – зазначив глава держави у вечірньому відеозверненні.

Зеленський додав, що Німеччина надає оборонний пакет, який включає ракети для ППО, артилерію калібру 155, а також інші необхідні речі.

“Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти”, – підсумував Зеленський.


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