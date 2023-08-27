Суспільство

Виставка Бенксі у Глазго б’є рекорди касових зборів

27 Серпня 2023 17:27
читать на русском →
Бенксі

Перша за 14 років офіційна персональна виставка стріт-арту художника Бенксі побила рекорди касових зборів, заявило керівництво Галереї сучасного мистецтва Глазго.

Як передає ВВС, за 10 тижнів роботи вона залучила 180 000 відвідувачів. Вона навіть працювала вночі у вихідні.

На виставці були представлені оригінальні ескізи, а також трафарети, розфарбовані, щоб надати їм нове життя.

Бенкс не давав особистих інтерв’ю з 2003 року і ніколи не розкривав свою особистість. Однак вважається, що йому близько 50 років і він родом із Брістоля.

Тепер виставка вирушить у турне. Вона також включає докладну модель, яка пояснює, як саме Бенксі вдалося знищити свою картину «Дівчинка з повітряною кулею» під час аукціону Sotheby’s у Лондоні у 2018 році.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Серпня 2023 20:48

Зеленський: Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль
27 Серпня 2023 20:24

Зеленський відповів Ліндсі Грему про вибори в Україні
27 Серпня 2023 19:23

Зеленський пропонує прирівняти корупцію до державної зради
27 Серпня 2023 18:39

Генштаб: Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення
27 Серпня 2023 16:10

Контррозвідка СБУ атакувала Курський аеродром
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки