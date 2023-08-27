Виставка Бенксі у Глазго б’є рекорди касових зборів

Перша за 14 років офіційна персональна виставка стріт-арту художника Бенксі побила рекорди касових зборів, заявило керівництво Галереї сучасного мистецтва Глазго.

Як передає ВВС, за 10 тижнів роботи вона залучила 180 000 відвідувачів. Вона навіть працювала вночі у вихідні.

На виставці були представлені оригінальні ескізи, а також трафарети, розфарбовані, щоб надати їм нове життя.

Бенкс не давав особистих інтерв’ю з 2003 року і ніколи не розкривав свою особистість. Однак вважається, що йому близько 50 років і він родом із Брістоля.

Тепер виставка вирушить у турне. Вона також включає докладну модель, яка пояснює, як саме Бенксі вдалося знищити свою картину «Дівчинка з повітряною кулею» під час аукціону Sotheby’s у Лондоні у 2018 році.