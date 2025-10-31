Вирок Насірову: ексочільника ДФС узяли під варту в залі суду

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова винним у справі про незаконні рішення на користь компаній екснардепа Олександра Онищенка. Суд призначив Насірову шість років позбавлення волі, штраф і трирічну заборону обіймати державні посади.

Про це повідомляє Суспільне.

Колегія суддів визнала Насірова винуватим та призначила йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі зі штрафом у 17 тис. гривень. Також засудженого позбавили права обіймати певні посади впродовж трьох років. Його спільник, Володимир Новіков, отримав чотири роки тюрми з аналогічним штрафом та обмеженням по посаді.

Обох обвинувачених взяли під варту в залі суду. Вирок ще не набрав законної сили.

“На цьому історія не закінчується, адже тепер Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо не встигнуть цього зробити, Насіров уникне відповідальності через сплив строку давності”, – пояснили в ЦПК.

Нагадаємо, колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту відомства Володимира Новікова звинувачують у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Також йому інкримінують службове підроблення, яке також мало серйозні наслідки (ч. 2 ст. 366 ККУ).

За даними слідства, у 2015–2016 роках Насіров надав компаніям народного депутата від Партії регіонів Олександра Онищенка дозвіл не сплачувати рентну плату за користування надрами. Слідчі вважають, що ці дії завдали державі збитків більш ніж на 2 мільярди гривень.