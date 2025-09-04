Виробник ракет “Фламінго” розробляє власні балістичні ракети

Українська компанія Fire Point, розробник крилатих ракет “Фламінго”, оголосила про початок роботи над власними балістичними ракетами FP-7 і FP-9, а також системами протиповітряної оборони.
Про це повідомили під час презентації Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі, передає “Мілітарний”.
Компанія представила основні характеристики нових ракет.
- FP-7 матиме дальність до 200 км, швидкість польоту — до 1500 м/с, бойову частину вагою 150 кг та тривалість польоту до 250 секунд. Кругове відхилення становить близько 14 метрів. Запуск здійснюється з наземної платформи.
- FP-9 — дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км. При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.