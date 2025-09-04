Виробник ракет “Фламінго” розробляє власні балістичні ракети

Макрон повідомив про завершення роботи над гарантіями для України — їх можуть презентувати Трампу вже сьогодні

За два тижні у кранах Миколаєва з’явиться прісна вода, – Свириденко

На Харківщині здетонував невідомий пристрій: є загиблі та постраждалі

Про це повідомили під час презентації Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі, передає “ Мілітарний ”.

Українська компанія Fire Point, розробник крилатих ракет “Фламінго”, оголосила про початок роботи над власними балістичними ракетами FP-7 і FP-9, а також системами протиповітряної оборони.