        Виробник ракет “Фламінго” розробляє власні балістичні ракети

        Федір Олексієв
        4 Вересня 2025 12:44
        Балістичні ракети Fire Point / Мілітарний
        Українська компанія Fire Point, розробник крилатих ракет “Фламінго”, оголосила про початок роботи над власними балістичними ракетами FP-7 і FP-9, а також системами протиповітряної оборони.

        Про це повідомили під час презентації Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі, передає “Мілітарний”.

        Компанія представила основні характеристики нових ракет.

        • FP-7 матиме дальність до 200 км, швидкість польоту — до 1500 м/с, бойову частину вагою 150 кг та тривалість польоту до 250 секунд. Кругове відхилення становить близько 14 метрів. Запуск здійснюється з наземної платформи.
        • FP-9 — дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км. При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.

