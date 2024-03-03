Кримінал

“Вирішили хайпанути”. В Івано-Франківську затримали хлопців, які били перехожих

3 Березня 2024 18:30
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кримінал
Затриманий за напади на літніх людей в Івано-Франківську та його мати / Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

У неділю, 3 березня, поліцейські встановили особи двох юнаків, які причетні до вчинення нападів на літніх людей в Івано-Франківську.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Івано-Франківської області, опублікувавши відео зізнання одного із затриманих.

“Один з учасників хуліганства, 16-річний хлопець, разом із своїми законними представниками уже доставлений до місцевого управління поліції, де дає визнавальні пояснення. Йому уже оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу”, – йдеться у повідомленні.

В опублікованому відео юнак заявив, що ні він, ні його знайомі, які разом з ним нападали на перехожих, не належать до жодних молодіжних рухів чи організацій.

“Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, не маємо. Ми зі знайомими вирішили просто, так би мовити, “хайпанути” в Мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям і всі удари наші були в більшості імітовані”, – сказав затриманий.

У поліції додали, що батько підозрюваного в хуліганстві – чинний військовий ЗСУ, доброволець.
Також поліцейські встановлюють місце знаходження другого фігуранта та особу третього.

Одна з потерпілих уже підтвердила в поліції факти викладені на відео. Особи інших потерпілих встановлюються.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.


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