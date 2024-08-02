Бойові дії на фронті тривають, і багато військових отримують поранення. Держава гарантує їх право на додаткові виплати, необхідні для лікування та реабілітації. От тільки через різні причини це право не завжди реалізується. Юристи компанії «Мережа права» працюють з цими проблемними ситуаціями й накопичили великий досвід. Вони розказали нашим читачам, хто має право на 100 тисяч за поранення і що робити, щоб їх отримати.

Важливий нюанс: це різні види виплат

Перше, на чому наголошують експерти: військова частина не виплачує одноразову виплату за поранення одразу ж, як військовослужбовця доставили у госпіталь. Так, він отримуватиме кошти, поки знаходитиметься на лікуванні. І так, у нього є право на одноразову грошову допомогу. Але це різні види виплат, і не треба їх плутати.

Варто почати з того, що не існує «виплати за поранення». Є постанова Кабміну №168 від 28.02.2022, яка встановлює порядок виплати додаткової грошової допомоги (ДГВ) військовим, які знаходяться на стаціонарному лікуванні після поранення або у відпустці після тяжкого поранення.

А ще є одноразова грошова допомога (ОГВ) — виплата, яку можна отримати за висновком МСЕК, якщо з’ясувалося, що військовий втратив частково працездатність або отримав групу інвалідності.

Додаткова грошова допомога: причини для отримання та суми

Військова частина зобов’язана нарахувати ДГВ, якщо військовий:

отримав поранення під час захисту Батьківщини;

під час поранення не ігнорував вимоги безпеки, і був у бронежилеті та шоломі;

не вживав в цей момент алко- та наркотичні речовини й не був під їх впливом;

перебуває на стаціонарному лікуванні.

ДГВ — це 100 тисяч гривень на місяць, пропорційно до днів перебування у «стаціонарі» без урахування зарплати військовослужбовця. Виплату має здійснювати фінвідділ військової частини в період з 10 по 25 число кожного наступного місяця. Але варто зауважити, що точні дати встановлює конкретна в/ч.

Наприклад, якщо військовий перебував у госпіталі з 1 березня 2024 року по 31 травня цього ж року, він отримає:

у квітні 100 000 грн за період з 01.03.2024 по 31.03.2024;

в травні 100 000 грн за період з 01.04.2024 по 30.04.2024;

в червні 100 000 грн за період з 01.05.2024 по 31.05.2024.

Чому військовий, який після стаціонарного лікування пішов у відпустку, може не отримувати ДГВ?

У вже згаданій вище постанові Кабміну №168 вказано, що ДГВ мають отримувати ті військові, що перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення. Тож захисники, які отримали поранення легкого або середнього ступеня тяжкості, перестають отримувати додаткову грошову допомогу після виписки зі стаціонару. Ступінь тяжкості визначає ВЛК, яка, власне, і приймає рішення про відпустку.

Чому не виплачують ДГВ?

Серед найбільш розповсюджених причин:

Військова частина не отримала медичні документи військового і не має підстав для нарахування ДГВ. Немає довідки про обставини поранення (форма 5) при проходженні ВЛК. Випадок службової недбалості.

Зазвичай, коли військового доставляють до госпіталю, з ним, з його лікарем або його рідними зв’язується командир або офіцер з морально-психологічного забезпечення для отримання інформації про стан та орієнтовну тривалість лікування.

Якщо немає довідки про те, за яких обставин військовий отримав поранення, то ВЛК, яка розв’язує питання подальшої служби та відпусток, буде з’ясовувати, чи пов’язане це поранення з захистом Батьківщини. За відсутності документа ВЛК зробить висновок: хоч поранення і було отримане під час служби, проте офіційного підтвердження обставин немає. У такому випадку ДГВ не буде нарахована.

Питання нестачі медичних документів у військовій частині можна розв’язати самостійно, а от з проблемою службової недбалості та відсутністю довідки про поранення краще звернутися до адвоката.

Військова частина не нараховує ДГВ: що робити?

Для зручності треба виділити дві найтиповіші причини відмови:

У військового відсутнє право на ДГВ. Службова недбалість.

Отже, однозначно не отримують ДГВ військові, які:

отримали поранення не під час захисту Батьківщини;

не були у шоломі, бронежилеті;

перебували під впливом алкоголю чи наркотиків;

лікуються амбулаторно.

Якщо в/ч маніпулює фактами (а такі випадки трапляються), ситуацію треба аналізувати індивідуально. На жаль, універсальних порад дати не можна: треба залучати адвоката, аналізувати проблему та розробляти план захисту.

Що робити зі службовою недбалістю? Тут теж знадобиться допомога адвоката. Причини можуть бути різні: від затримки виплат до відмови у видачі довідки про обставини поранення. Досвідчений правник знайде законні методи впливу на в/ч та допоможе повернути кошти.

Поради наостанок

Якщо вам чи вашому рідному неправильно нарахували ДГВ або виплатили неповну суму, дуже важливо, розв’язувати проблему не на емоціях. По-перше — заспокойтесь. По-друге — проаналізуйте ситуацію. Ще раз перерахуйте дні: скільки фактично тривало стаціонарне лікування? Порівняйте з сумами, які надійшли. Не сходиться? Для початку зверніться з питанням або рапортом до безпосереднього командира. Якщо відповіді немає, або звучать лише порожні обіцянки — тоді вже залучайте адвоката. Обираючи спеціаліста, впевніться, що:

адвокат працює у компанії. Це гарантуватиме, що ваша справа не зупиниться: нею за необхідності займеться інший експерт;

у правника є відповідна спеціалізація. Вона саме так і називається: військовий адвокат;

експерт має великий досвід позитивного розв’язання подібних справ.

Проблеми невиплати, неправильного розрахунку чи затримки ДГВ розв’язують по-різному: інколи вистачає письмового запиту до військової частини, інколи потрібне рішення суду. Якщо у військового є право на виплату — його треба захистити. Це аксіома, яку краще не ігнорувати.