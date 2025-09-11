Діденко розповіла, якої погоди чекати у п’ятницю

У п’ятницю, 12 вересня, дощі накриють західні області України, тоді як в інших регіонах утримається суха погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Реклама

За її словами, антициклон на північному сході блокує переміщення вологих атлантичних повітряних мас, тому опади обмежаться західною частиною країни.

На сході та в прибережних районах очікується помірне тепло — +22…+24 °C.

У центрі температура підніметься до +24…+28 °C, лише на Вінниччині буде трохи прохолодніше — +20…+23 °C.

На півдні — сонячно і тепло, +24…+28 °C, у південних районах Одещини +22…+26 °C.

У північних областях також тепло — +24…+27 °C, але на Житомирщині та Сумщині місцями прогнозують +19…+22 °C.

Найпрохолодніше буде на заході: від Волині та Рівненщини до Івано-Франківської та Чернівецької областей — +16…+19 °C із дощами.

У Києві опадів не прогнозують, денна температура становитиме близько +23 °C.