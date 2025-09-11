Понад 10 тисяч українців віком 18–22 років приїхали до Польщі після дозволу на виїзд

Понад 10 тисяч українців віком 18–22 років приїхали до Польщі за перший тиждень після дозволу на виїзд.

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на прикордонну службу Польщі.

За даними речника Бещадської прикордонної охорони, з 28 серпня по 3 вересня через прикордонні пункти Підкарпатського регіону в’їхали 6100 чоловіків віком 18–22 років, а виїхали 2000. Тижнем раніше на цій ділянці кордону до Польщі прибуло близько 500 молодих українців, а виїхали понад 650.

У Люблінському воєводстві спостерігається схожа тенденція: з 28 серпня по 3 вересня прибули 4605 чоловіків віком 18–22 років, а виїхали 1301. Тижнем раніше до Польщі приїхали 461 молодий українець, а виїхали 575.

Як зазначає RMF FM, збільшення потоку молодих українців до Польщі пов’язують з бажанням навчатися в цій країні або з від’їздом у відпустку.