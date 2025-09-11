ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка

Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило фото особи, яку вважають причетною до стрілянини в активіста Чарлі Кірка, і попросило громадськість допомогти з ідентифікацією.

Фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка / ФБР

За даними New York Post, із попередніх повідомлень правоохоронців, із знайденої снайперської гвинтівки Mauser калібру .30–06 використовували патрони з гравіюванням, нібито пов’язаним із трансгендерною та антифашистською ідеологією. Гвинтівку виявили в лісі, загорнутою в рушник.

Нагадаємо, у середу, 10 вересня, під час дебатів в Університеті долини Юти, приблизно через двадцять хвилин після початку виступу правого активіста Чарлі Кірка, пролунали постріли. Активіста з пораненнями госпіталізували. Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив смерть Чарлі Кірка.