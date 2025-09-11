        Кримінал

        ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка

        Федір Олексієв
        11 Вересня 2025 20:25
        Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило фото особи, яку вважають причетною до стрілянини в активіста Чарлі Кірка, і попросило громадськість допомогти з ідентифікацією.

        Фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка / ФБР

        За даними New York Post, із попередніх повідомлень правоохоронців, із знайденої снайперської гвинтівки Mauser калібру .30–06 використовували патрони з гравіюванням, нібито пов’язаним із трансгендерною та антифашистською ідеологією. Гвинтівку виявили в лісі, загорнутою в рушник.

        Нагадаємо, у середу, 10 вересня, під час дебатів в Університеті долини Юти, приблизно через двадцять хвилин після початку виступу правого активіста Чарлі Кірка, пролунали постріли. Активіста з пораненнями госпіталізували. Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив смерть Чарлі Кірка.


