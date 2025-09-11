Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової підтримки на $836 мільйонів

Швеція оголосила про новий, уже 20-й пакет допомоги Україні на суму 836 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон у соцмережі Х.

За його словами, пакет включає 18 артилерійських систем Archer. Крім того, Швеція закупить 155-міліметрові снаряди та інше обладнання на 327 млн доларів.

У морській сфері передбачено інвестиції на 190 млн доларів — ідеться про мобільні берегові радіолокаційні комплекси, нові допоміжні судна з гранатометами, безпілотні системи та модернізацію 32 бойових катерів.

Окремо Збройні сили Швеції передадуть Україні техніку на 12,7 млн доларів: 500 мотоциклів, вантажівки, трактори й обладнання для авіабаз.

Також передбачено модернізацію зенітних систем Tridon Mk 2, додаткові 40-міліметрові боєприпаси та фінансування у 68 млн доларів для міжнародних коаліцій із розвитку оборонних спроможностей.

Йонсон наголосив, що пакет містить і “секретні системи та проєкти”, про які не повідомляють публічно.