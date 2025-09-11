Американський історик і письменник Тімоті Снайдер став лауреатом Премії імені Василя Стуса у 2025 році.

Про це повідомили в PEN Ukraine.

Нагороду щорічно присуджують за внесок у розвиток української культури та послідовність громадянської позиції. Її можуть отримати як українські, так і іноземні автори.

“Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли і можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся”, — сказав Тімоті Снайдер у своїй промові.

Вручав нагороду президент PEN Ukraine та голова журі премії, філософ і письменник Володимир Єрмоленко. Він підкреслив, що Снайдер є одним із найсильніших голосів у світі на підтримку України, а його позиція ґрунтується на переконанні, що тиранії потрібно чинити рішучий опір.

Тімоті Снайдер відомий дослідженнями історії Центральної та Східної Європи, зокрема України, Радянського Союзу та Голокосту. Його книжки перекладені понад сорока мовами. Серед найвідоміших — “Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним”, “Про тиранію”, “Шлях до несвободи”, “Про свободу”.