        Суспільство

        На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Су-27

        Федір Олексієв
        11 Вересня 2025 16:31
        читать на русском →
        Загиблий Олександр Боровик / Фото: 39 бригада тактичної авіації
        Загиблий Олександр Боровик / Фото: 39 бригада тактичної авіації

        На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик, який керував винищувачем Су-27.

        Про це повідомила пресслужба бригади.

        «Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року близько 13:30 на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович, 1995 року народження», — йдеться у повідомленні.

        У військовому підрозділі зазначили, що причини та обставини загибелі встановлюються. Там також висловили співчуття рідним і близьким загиблого.


