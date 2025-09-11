На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Су-27

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик, який керував винищувачем Су-27.

Про це повідомила пресслужба бригади.

«Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року близько 13:30 на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович, 1995 року народження», — йдеться у повідомленні.

У військовому підрозділі зазначили, що причини та обставини загибелі встановлюються. Там також висловили співчуття рідним і близьким загиблого.