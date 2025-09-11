Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів

Україна виділила земельну ділянку для будівництва заводу Rheinmetall, де виготовлятимуть 155-мм артилерійські снаряди.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив після зустрічі з головою компанії Rheinmetall Арміном Паппергером на міжнародній виставці озброєнь DSEI у Лондоні.

За його словами, ділянка розташована в безпечному регіоні країни.

Боєприпаси, які вироблятиме завод, підуть на забезпечення потреб Сил оборони України.

Ще у липні 2024 року стало відомо про домовленість уряду з Rheinmetall щодо запуску підприємства. Спершу планувалося виробництво 150 тисяч снарядів на рік, однак компанія готується закласти потужності для виготовлення до 300 тисяч.

Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили розширення можливостей ремонту та локалізації виробництва бронетехніки в Україні, а також технологічні рішення для протидії ворожим дронам.