Албанія призначила першого у світі віртуального міністра, створеного штучним інтелектом

Албанія стала першою країною у світі, яка призначила віртуального міністра, створеного штучним інтелектом.

Про це повідомляє Politico.

11 вересня на засіданні Соціалістичної партії прем’єр-міністр Еді Рама оголосив кадрові зміни в уряді та представив Діеллу — міністра, створеного на основі ШІ.

“Діелла — перший член уряду, який не присутній фізично, а віртуально створений штучним інтелектом”, — зазначив Рама.

За словами прем’єра, Діелла, що албанською означає “сонце”, у майбутньому відповідатиме за всі державні закупівлі. Рама підкреслив, що це зробить тендери “на 100% непідкупними”, а державні кошти — “на 100% прозорими”.

Видання зазначає, що громадяни Албанії вже знайомі з Діеллою через платформу “e-Albania”, яка надає доступ майже до всіх державних цифрових послуг. У віртуального міністра навіть є аватар — жінка в традиційному албанському вбранні.