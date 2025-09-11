        Техно

        Албанія призначила першого у світі віртуального міністра, створеного штучним інтелектом

        Федір Олексієв
        11 Вересня 2025 19:35
        Албанський ШІ міністр Діелла / Скриншот
        Албанський ШІ міністр Діелла / Скриншот

        Албанія стала першою країною у світі, яка призначила віртуального міністра, створеного штучним інтелектом.

        Про це повідомляє Politico.

        11 вересня на засіданні Соціалістичної партії прем’єр-міністр Еді Рама оголосив кадрові зміни в уряді та представив Діеллу — міністра, створеного на основі ШІ.

        “Діелла — перший член уряду, який не присутній фізично, а віртуально створений штучним інтелектом”, — зазначив Рама.

        За словами прем’єра, Діелла, що албанською означає “сонце”, у майбутньому відповідатиме за всі державні закупівлі. Рама підкреслив, що це зробить тендери “на 100% непідкупними”, а державні кошти — “на 100% прозорими”.

        Видання зазначає, що громадяни Албанії вже знайомі з Діеллою через платформу “e-Albania”, яка надає доступ майже до всіх державних цифрових послуг. У віртуального міністра навіть є аватар — жінка в традиційному албанському вбранні.


