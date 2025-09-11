СБУ повідомила про підозру ексміністру часів Януковича Клименку

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру колишньому міністру доходів і зборів Олександру Клименку, якого слідство підозрює у фінансуванні війни Росії проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Фігурант займав “крісло” в уряді часів Януковича та входив до близького оточення сім’ї президента-втікача. В лютому 2014 року ексміністр виїхав до РФ, де співпрацює з окупантами та переховується від правосуддя”, — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що в Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобутку вугілля на тимчасово окупованій території Луганщини. У 2024 році він та генеральний директор підконтрольного холдингу включили до складу компанії захоплену росіянами шахту “Білоріченська” — одне з найбільших українських підприємств з видобутку антрациту.

За даними СБУ, щоб взяти шахту під контроль, спільник Клименка уклав угоду з окупаційним “міністром палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР” про її оренду з подальшим викупом. Угода передбачала також передачу двох допоміжних підприємств колишньому міністру. Після цього компанія отримала ліцензію Федерального агентства по надрокористуванню РФ на розробку шахти.

Значну частину прибутків використовують на фінансування російських військових формувань через податки до російського бюджету.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила Клименку та його спільнику про підозру за ч. 2 ст. 28 та ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.