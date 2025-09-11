Польські військові поїдуть в Україну вчитися збивати дрони, — ЗМІ

Представники польської армії відвідають Україну, щоб пройти навчання з техніки збивання дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з цим питанням.

Реклама

Реклама

За словами співрозмовника агентства, польські військові отримають практичні навички під керівництвом українських інструкторів.

Як відомо, Польща після подій ночі 10 вересня в різних регіонах країни знайшла уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків російських дронів, які перетнули кордон.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом порушення повітряного простору Польщі і запропонував навчання та досвід у збитті російських дронів.