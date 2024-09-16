Виплати Нацкешбеку почнуться з 20 жовтня

Українці почнуть отримувати виплати в межах програми Національний кешбек з 20 жовтня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Бачимо, що сервіс працює стабільно. 1,2 мільйона українців долучилися до програми, 638 000+ з них активували картки в Дії. Щодо виробників маємо також непогані результати. До програми Нацкешбеку доєдналося 963 виробники та 171+ тисяча товарів”, – повідомив міністр.

За словами Федорова, ці цифри зростають щодня, і найголовніше — уже понад 2,9 мільйона гривень кешбеку нараховано українцям.

“Технічно це один із найскладніших сервісів через рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами — банками, виробниками, ритейлами, інформаційними системами, податковою, застосунком та порталом Дія”, — сказав Федоров.

Для кожного учасника процесу діє окремий алгоритм, а для витрат накопичених коштів налаштували антифрод-систему (для перевірки платежів). Завдяки цьому можна буде сплачувати не лише певні групи товарів, а й комуналку, ліки та спорт.