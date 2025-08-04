Винищувачі США піднялися на перехоплення цивільного літака, що пролетів над резиденцією Трампа

Американські винищувачі піднялися по тривозі в повітря після того, як 3 серпня цивільний літак порушив повітряний простір, пролетівши над гольф-клубом у місті Бедмінстер, штат Нью-Джерсі, де в той момент перебував президент США Дональд Трамп, повідомляє Fox News.

Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що пілот влетів у зону тимчасового обмеження польотів о 12:50 за місцевим часом.

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Винищувачі NORAD використовували сигнальні ракети, щоб привернути увагу пілота літака. У відомстві зазначили, що сигнальні ракети повністю згорають, тому не є небезпечними для пілотів і людей на землі.

У Бедмінстері знаходиться Національний гольф-клуб Трампа (Trump National Golf Club), який президент США використовує як одну зі своїх резиденцій.