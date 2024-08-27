Суспільство

Винищувачі F-16 приймали участь у відбитті масованої російської атаки 
27 Серпня 2024 17:07
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літаки, ппо
Президент Зеленський спостерігає за польотом українських F-16 / Фото: ОП

Винищувачі F-16 брали участь у відбитті масованого російського удару по Україні 26 серпня. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

“F-16 це дуже хороший результат, чимало про це говорили. В рамках цієї атаки ракетної (26 серпня) ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дякуємо партнерам, що надали нам ці F-16. У нас їх небагато і цього не досить. Треба тренувати пілотів. У нас є пропозиції до США, але треба дозвіл”, – сказав він.

26 серпня ракетно-дроновий удар РФ став наймасовішим за більші ніж два з половиною роки повномасшабної війни Росії проти України. Війська РФ застосували під час того удару загалом 127 ракет різних типів і щонайменше 109 дронів.


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