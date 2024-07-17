Політика

Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом, – міністр оборони Нідерландів
17 Липня 2024 19:41
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літаки, Нідерланди
Нідерландський винищувач F-16 / Фото: Kajsa Ollongren/X

Винищувачі F-16 надійдуть в Україну вже найближчим часом. про це в коментарі “Укрінформу” заявив міністр оборони Нідерландів Рубель Брекельманс.

“Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся ніякими подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, тому що я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо”, – наголосив чиновник.

За його словами, інформацію не можна розкривати, оскільки F-16 є ціллю Росії. Тому будь-які деталі можуть допомогти РФ.

Міністр припустив, що на першому етапі Україна використатиме F-16 у якості ППО. Це буде пріоритетом.


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