Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом, – міністр оборони Нідерландів

Винищувачі F-16 надійдуть в Україну вже найближчим часом. про це в коментарі “Укрінформу” заявив міністр оборони Нідерландів Рубель Брекельманс.

“Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся ніякими подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, тому що я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо”, – наголосив чиновник.

За його словами, інформацію не можна розкривати, оскільки F-16 є ціллю Росії. Тому будь-які деталі можуть допомогти РФ.

Міністр припустив, що на першому етапі Україна використатиме F-16 у якості ППО. Це буде пріоритетом.