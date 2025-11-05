Винесено вирок щодо підлітка, який роками ґвалтував малолітніх братів і сестру

Керівник Харківської окружної прокуратури Харківської області підтримав публічне обвинувачення та довів у суді вину 18-річного хлопця у вчиненні низки злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч.ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що протягом 2021-2024 років в одному з населених пунктів Харківського району підліток систематично ґвалтував і розбещував двох малолітніх семирічних братів і сестру. На початок вчинення злочинів йому було 14, хлопцям — по 7 років, а дівчинці 13 років.

Із 2021 року він почав вчиняти сексуальні дії щодо одного з молодших братів, а з 2023 року — щодо усіх трьох дітей.

Зловмисник проживав із батьком, тоді як малеча мешкала окремо з матір’ю. Вказані злочини хлопець вчиняв за відсутності дорослих. Він застосовував погрози, а на прохання дітей зупинитися — завдавав фізичного болю.

Загалом встановлено більше 20 епізодів сексуальних дій підлітка щодо потерпілих.

У судовому засіданні він повністю визнав вину. На вирок очікував під вартою.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.