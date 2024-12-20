Економіка

Вилив нафтопродуктів у Керченській протоці: коли мазут дістанеться українського берега

20 Грудня 2024 16:52
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екологія
Забруднене мазутом узбережжя / Ілюстративне фото: Reuters

Після масштабної аварії російських нафтоналивних суден у Керченській протоці, яка сталася минулого тижня, мазут забруднив вже близько 160 км російського узбережжя. Екологи попереджають про ймовірність негативних наслідків й для України.

Про це в ефірі телемарафону заявила директорка офісу Грінпіс Україна Наталія Гозак.

За даними екологів, нафтопродукти, які опинилися у морі, можуть невдовзі дістатися українських берегів та спричинити масову загибель морських тварин. На думку Наталії Гозак, статися це може вже найближчими днями.

Наслідки аварії російських танкерів у Керченській протоці / Фото: соцмережі

“Мазутна пляма досягла берегів Росії – до 160 км узбережжя вже забруднено. Очікуємо, що через певний час це забруднення може досягти й берегів України. Зараз не маю таких підтверджень, але це очікувано. Відомо про масову загибель птахів. Також були знайдені представники китоподібних, які загинули через цей мазут. Найбільші катастрофічні наслідки будуть спостерігатися найближчими днями”, – заявила Гозак.

За прогнозом екологів, забруднення такого масштабу вплине як на птахів, так і на усі екосистему, адже мазут поступово опускається на дно. Йдеться навіть про те, що частково можуть бути втрачені цінні представники флори та рідкісні водорості.

Нагадаємо, 15 грудня два російські танкери з нафтопродуктами – “Волгонефть-212” та “Волгонефть-239” – зазнали аварії в Керченській протоці. В результаті у морі могли опинитися близько 8,6 тисячі тонн мазуту. Екологи заявляють, що Росія приховує справжні масштаби цієї екологічної катастрофи.


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