Викрито правоохоронця і його спільника, які за $18 тисяч переправляли призовників до Молдови

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону спільно з ДБР та СБУ викрили на Одещині канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. До організації схеми причетні співробітник правоохоронного органу та його спільник; обом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

За даними слідства, підозрювані налагодили виїзд чоловіків поза офіційними пунктами пропуску в напрямку Молдови, вимагаючи по 18 тис. доларів США з кожного. Клієнтам обіцяли «гарантований» проїзд автомобілем за участі нібито окремих посадовців Держприкордонслужби й запевняли, що вже неодноразово допомагали військовозобов’язаним безперешкодно залишати Україну.

Після того як один із потенційних «клієнтів» звернувся до правоохоронців, подальші дії фігурантів відбувалися під контролем слідства. У жовтні 2025 року, одразу після отримання першої частини неправомірної вигоди — 10 тис. доларів США, — обох підозрюваних затримали. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Реклама

Реклама

Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших посадовців, а також встановлюють осіб, які могли скористатися незаконними «послугами». Досудове розслідування ведуть слідчі Другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві (з дислокацією в Одесі) за оперативного супроводу УСБУ в Одеській області та військової контррозвідки 26-го прикордонного загону ДПСУ.