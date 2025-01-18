Викрито посадовця держбанку, який фінансував російську армію

Посадовця державного банку викрито у сприянні державі-агресору. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Йому оголошено підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

За даними слідства, у період з лютого по липень 2024 року директор Департаменту одного з державних банків через найбільшу криптовалютну біржу перераховував кошти на збори, організовані у проросійських Telegram-каналах. Зібрані кошти використовувались для закупівлі дронів, техніки та обладнання для збройних формувань рф.

Перераховував криптовалюту на дрони для зс рф – викрито посадовця державного банку / Фото Офіс Генпрокурора

Під час обшуків у помешканні підозрюваного та його автомобілі правоохоронці вилучили:

паспорт громадянина рф,

російські рублі,

банківські картки,

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, його здійснюють співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.