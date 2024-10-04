Суспільство

Вийшов документальний фільм WAR GAME про розробку гри S.T.A.L.K.E.R. 2 під час війни
4 Жовтня 2024 09:12
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кіно
Обкладинка документального фільму WAR GAME про розробку гри S.T.A.L.K.E.R. 2 під час війни

Компанія Xbox та студія GSC Game World випустили документальний фільм “War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2”.

Стрічка висвітлює процес розробки довгоочікуваного продовження серії S.T.A.L.K.E.R. на тлі війни Росії проти України.

Режисер Ендрю Стефан і команда Xbox створили емоційну картину про долі людей, які зіткнулися з реальністю війни. Документальна стрічка досліджує теми Чорнобиля, української культури та їхнього відображення в розробці гри за складних умов.

Реліз “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” запланований на 20 листопада. Гра вийде на ПК та Xbox Series X/S, а також одразу буде доступна у сервісі Game Pass.


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