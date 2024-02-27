Кримінал

Вигукували кадирівські гасла та стріляли у повітря: СБУ навідалась до молодиків з Київщини

27 Лютого 2024 16:25
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сбу, поліція
Правоохоронці встановили молодиків з Київщини, які вигукували проросійські політичні гасла / Фото: СБУ

Правоохоронці встановили молодиків з Київщини, які вигукували проросійські політичні гасла та стріляли у повітря.

Про це повідомляє СБУ та поліція Київщини.

Шість місцевих жителів віком від 17 до 21 року влаштували вечірку в орендованому заміському комплексі з нагоди повноліття одного із хлопців.

Встановили, що під час святкування вони вигукували “Ахмат — сила!”, при цьому 18-річний юнак стріляв із зброї. Відповідне відео напередодні поширилось Тelegram-каналах.

Хлопця вже затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому планують повідомити підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.


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