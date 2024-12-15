Вифлеємський вогонь доставлено до Києва

Вифлеємський вогонь миру прибув до столиці попри повітряну тривогу, повідомляє “Укрзалізниця”. Церемонію передачі провели в укритті, після чого всі охочі змогли забрати символічне світло до своїх домівок.

Вифлеємський вогонь миру був успішно доставлений до столиці та відправився далі по країні / Фото Укрзалізниця

Цьогоріч це вже четверта доставка вогню по країні, організована Укрзалізницею у співпраці зі скаутською організацією «Пласт». Традиція, започаткована пластунами, щороку об’єднує українців у зимовий період, даруючи тепло і надію.

16 грудня Вифлеємський вогонь буде доступний на вокзалах багатьох міст України, включаючи Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Харків, Чернівці, Івано-Франківськ, Краматорськ, Ізюм та інші. На вокзалах встановлять безпечні стенди, звідки всі бажаючі зможуть взяти вогонь для своїх осель.