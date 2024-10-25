Видатки бюджету на оборону склали 1,3 трлн грн

1,3 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-вересні 2024 року.
Це 57,6 % від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, повідомляє Міністерство фінансів.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
“Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень”, – зазначили у міністерстві.