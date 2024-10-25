Економіка

Видатки бюджету на оборону склали 1,3 трлн грн
25 Жовтня 2024 18:35
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бюджет, війна
Ілюстративне фото / 121-ша окрема бригада територіальної оборони

1,3 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-вересні 2024 року.

Це 57,6 % від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, повідомляє Міністерство фінансів.

Кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

“Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень”, – зазначили у міністерстві.


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