Суспільство

Видання Politico вже вдруге включило Єрмака до переліку найвпливовіших людей Європи
10 Грудня 2024 19:35
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Андрій Єрмак / ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак увійшов до списку найвпливовіших людей Європи за версією американського видання Politico у категорії “Мрійники”. 

Про це свідчить інформація на сайті Politico.

Журналісти зазначають, що майже три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії Єрмак зосередився на питаннях миру, просуваючи концепцію справедливого врегулювання конфлікту на умовах України. Це передбачає відновлення територіальної цілісності країни, гарантії безпеки, зокрема вступ до НАТО, і покарання Росії за її агресію.

Однак видання вказує на можливі виклики для Єрмака, включно з перспективою повернення Дональда Трампа на посаду президента США, що може створити додаткові складнощі для української дипломатії. У відповідь він активізував зусилля для налагодження контактів із новою американською адміністрацією та країнами Глобального Півдня.

До категорії “Мрійники” також увійшли прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президентка Європейської комісії Кая Каллас, прем’єр Іспанії Педро Санчес, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і Папа Римський Франциск. Російський президент Володимир Путін опинився в категорії “Діячі”.


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