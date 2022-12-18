Вибухи у Бєлгороді: один загиблий, восьмеро поранених

Уранці 18 грудня в російському місті Бєлгород чули вибухи, над одним із будинків здійнявся стовп диму, влада повідомила про роботу ППО і 4 постраждалих. Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгородському районі 1 людина загинула, а загалом поранення отримали 8 людей.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання RT і РИА Новости

“Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Є наслідки на землі. Наразі відомо про постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні”, – написав Гладков.

Дивним чином повідомлення про вибухи по часу збігаються з повітряною тривогою на Харківщині. Окупанти могли атакувати Україну, але в них знову щось пішло не так.

24 інформує, що перші повідомлення про вибухи у Бєлгородській області почали надходити близько 12:00. У той самий час повітряна тривога залунала на Харківщині. Тож фрази про буцімто “роботу ППО” не без сенсу. Окупанти ж дійсно відкривають вогонь по області з систем С-300, завдаючи чимало горя однойменними ракетами.

Невдовзі почали з’являтися фото та відео з наслідками вибухів. На них можна побачити вибиті вікна житлових будинків, а також автомобілів. Також мешканці поскаржилися на те, що дим здіймається над житловим масивом.

Також у місцевих пабліках зауважили, що під обстріл потрапила будівля птахофабрики. Відразу ж виклали у мережу відео. Досить дивно, що на ньому – військовий. Одразу постають питання – а що він робить на території птахофабрики і які “птахи” там живуть насправді?