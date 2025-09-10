Нічна атака Росії на Україну: де лунали вибухи

У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку дронами й ракетами на Україну. Вибухи лунали у Києві, Львові, Луцьку, Вінниці та на Івано-Франківщині.

Про рух повітряних цілей повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

У Києві протягом ночі кілька разів працювала ППО.

“У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях”, – написав мер Києва Віталій Кличко.

Також було чути вибухи у Вінниці, Львові, Луцьку, Калуші, Одесі та інших містах України.

“Уночі ворог атакував Львів бойовими безпілотниками та ракетами. Жертв чи постраждалих нема. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі”, – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Житомирській області внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна зазнала поранень. За даними начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки.

На Хмельниччині постраждали троє людей. Як повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, автівки, вибито вікна у житлових будинках.

У Вінницькій області одна людина зазнала поранень та була доставлена в лікарню. Як повідомила перша заступниця керівника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, є влучання в цивільні промислові обʼєкти.

На Черкащині обійшлося без постраждалих. Як уточнив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, внаслідок обстрілу зруйновано хлів, загинули дві корови, пошкоджено будинки, автомобіль, лінія електромереж.