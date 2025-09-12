Падіння авіаснаряда з літака на Волині: ДБР розпочало розслідування

У четвер, 11 вересня, у селі Копилля Волинської області з літака впав боєприпас. Внаслідок вибуху зруйновано будинок, на місці сталася пожежа.

Про це повідомляє Суспільне Луцьк.

Реклама

Реклама

Постраждалих внаслідок вибуху немає – у момент влучання боєприпаса у будинок власників не будо вдома. Пошкоджено сусіді будівлі, вибуховою хвилею повибивало вікна.

Як розповів власник знищеного будинку Володимир Шрамко, разом із дружиною вони перебралися до родичів – згоріли хата, хлів, пилорама, документи та гроші. Нині він з дружиною живе по сусідству, у родичів.

У територіальному управлінні ДБР за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

За словами речниці теруправління ДБР у Львові Софії Лепех-Давидович, боєприпас випав з українського винищувача. На місці події працювала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження до 2 років або обмеження до 5 років, або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років.