        У США на заводі US Steel пролунали вибухи: один загиблий, десятеро поранених

        Галина Шподарева
        12 Серпня 2025 08:15
        Пожежа на заводі в США після вибуху / Фото: Reuters
        Кілька вибухів пролунало у понеділок, 11 серпня, на заводі U.S. Steel поблизу Піттсбурга. У результаті загинула одна людина, ще десятеро зазнали травм.

        Про це повідомляє Reuters.

        Вибухи на території заводу, який належить U.S. Steel, дочірній компанії Nippon Steel, сталися незадовго до 11:00 за східним часом США.

        Спочатку повідомлялося про двох зниклих людей. Одного з них було знайдено та доправлено до місцевої лікарні. Іншу людину знайшли загиблою після масштабної пошуково-рятувальної операції.

        Причина вибуху поки що невідома: розслідування буде “тривалим технічним процесом”. Президент і генеральний директор U.S. Steel Девід Беррітт заявив, що компанія співпрацює з місцевою владою для з’ясування причин інциденту.

        Стан постраждалих невідомий, але у ЗМІ повідомлялося, що кількох жертв доправили до опікових відділень лікарень.

        Завод U.S. Steel після вибухів / Фото: Reuters

