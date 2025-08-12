У США на заводі US Steel пролунали вибухи: один загиблий, десятеро поранених

Кілька вибухів пролунало у понеділок, 11 серпня, на заводі U.S. Steel поблизу Піттсбурга. У результаті загинула одна людина, ще десятеро зазнали травм.

Про це повідомляє Reuters.

Вибухи на території заводу, який належить U.S. Steel, дочірній компанії Nippon Steel, сталися незадовго до 11:00 за східним часом США.

Спочатку повідомлялося про двох зниклих людей. Одного з них було знайдено та доправлено до місцевої лікарні. Іншу людину знайшли загиблою після масштабної пошуково-рятувальної операції.

Причина вибуху поки що невідома: розслідування буде “тривалим технічним процесом”. Президент і генеральний директор U.S. Steel Девід Беррітт заявив, що компанія співпрацює з місцевою владою для з’ясування причин інциденту.

Стан постраждалих невідомий, але у ЗМІ повідомлялося, що кількох жертв доправили до опікових відділень лікарень.