Суспільство

Вибухотехніки 3 дні розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком на Харківщині 
21 Червня 2024 10:40
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міни, Харківщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вибухотехніки поліції Києва протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія фургона.

Про це повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що із заявою про зникнення співмешканця до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини – жінка повідомила, що чоловік поїхав з дому та не повернувся. Для його розшуку поліцейські застосували літальний дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом транспортний засіб, по опису схожий на автомобіль зниклого.

Вибухотехніки поліції Києва, які наразі працюють у зведеному загоні на Харківщині, протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.

“Трагічний випадок стався на полі, яке щільно заміновано ворогом протитанковими мінами. Аби «пробити» дорогу до фургону, ми спочатку застосовували металодетектори та щупи. Надалі, щоб пришвидшити пошуки ворожих боєприпасів, ми підключили до роботи безпілотну платформу для розмінування, за допомогою якої загалом пройшли близько 500 метрів” – розповідає заступник начальника Управління вибухотехнічної служби ГУНП у місті Києві Ігор Войцехівський.

Коли прохід став безпечним, співробітники поліції спільно із залученими службами дістали тіло загиблого, аби родичі його могли поховати. Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.


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Вибухотехніки 3 дні розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком на Харківщині 
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