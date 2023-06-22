Спорт

Вибух у Києві: Футбольний коментатор Роберто Моралес залишився без квартири

22 Червня 2023 13:20
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київ, вибух

Серед квартир, які були зруйновані вибухом у київській 16-поверхівці, була квартира відомого футбольного коментатора Роберто Моралеса.

“Малишка 33. Мій будинок, квартири вже немає.
P.S. 5375411422236385 карта для допомоги”, – написав він у Facebook.

Судячи з коментарів під постом, Моралеса під час вибуху вдома не було, підписників хвилює доля кота, який жив у сім’ї Моралеса.

О 3:45 у Дніпровському районі столиці по вул. Малишка стався вибух у 16- поверховому житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

Як повідомили у ДСНС, за оперативною інформацією, зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Роберто Моралес працював на «Новому каналі», «Інтері», «Мегаспорті» («Відверто про футбол» разом з Ігорем Цигаником). З 2010 по 2019 роки працював на телеканалі «Футбол». Згодом перейшов на роботу у відеосервіс Megogo.

З липня 2015 року до осені 2016 року він служив у війську в зоні АТО.


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