Вибух Tesla біля готелю Трампа в Лас-Вегасі: поліція розглядає версію самогубства

Чоловік, який перебував за кермом Tesla Cybertruck, що вибухнув біля готелю Trump International Hotel у Лас-Вегасі 1 січня, ймовірно, був солдатом строкової служби в армії США. Поліція розглядає версію самогубства.

Про це пише видання The Washington Post.

За інформацією видання, вибух кібертрака Tesla перед готелем Trump International Hotel у Лас-Вегасі, ймовірно, стався після самогубства солдата армії США.

Як заявив шериф Лас-Вегаса Кевін Макмахілл, чоловік за кермом електромобіля вистрілив собі в голову за мить до того, як машина вибухнула на парковці готелю. З місця події було вилучено дві одиниці частково розплавленої напівавтоматичної вогнепальної зброї, одна з яких була знайдена біля ніг водія.

Поліція проводить обшуки після вибуху у Лас-Вегасі / Фото: Reuters

За словами МакМахілла, влада шукає додаткове ДНК-підтвердження особи водія, яке було важко встановити через те, що його тіло сильно обгоріло під час вибуху, але у них є вагомі докази того, що підозрюваним був 37-річний Метью Лівелсбергер з Колорадо-Спрінгс.

Лівелсбергер, чиї паспорт, військовий квиток, кредитні картки і мобільний телефон, були знайдені у вантажівці, на момент загибелі перебував у відпустці зі свого підрозділу спеціального призначення в Німеччині, повідомили офіційні представники армії. Він був ветераном багатьох місій і був нагороджений Бронзовою зіркою та іншими відзнаками.

Щонайменше семеро людей зазнали поранень. Влада заявила, що все ще розслідує можливий мотив вибуху: поки що неясно, чи планував водій вибух як масштабну атаку, яка б забрала життя не тільки його самого.