Вибори в Грузії: опозиція не визнає попередні результати виборів

За офіційними даними ЦВК Грузії, після опрацювання 99,3% бюлетенів керівна «Грузинська мрія» набирає 54,2% голосів. Опозиційна «Коаліція за зміни» набирає 10,8%, «Єдність – національний рух» – 10,1%, «Сильна Грузія» – 8,8% і «Гахарія – за Грузію» – 7,8%.

Вибори в Грузії – це питання майбутнього курсу країни, пише Neue Zürcher Zeitung. Запекла боротьба між проєвропейськими та проросійськими позиціями очікувалася заздалегідь. На перемогу претендують як правляча партія «Грузинська мрія» найбагатшої і найвпливовішої людини країни Бідзіни Іванішвілі, так і проєвропейська опозиція.

Неурядові організації скаржаться на сотні порушень під час виборів, ОБСЄ має намір сьогодні оголосити вердикт своїх 500 спостерігачів.

Грузія з кінця 2023 року є кандидатом на вступ до ЄС. Однак процес вступу призупинено через суперечливі закони. Традиційно розділена опозиція, яка сформувала кілька передвиборчих альянсів, побоюється, що Грузія під керівництвом олігарха Іванішвілі, що розбагатів у Москві, ще більше розвернеться в бік свого великого сусіда – Росії й остаточно відмовиться від курсу на вступ до ЄС.

Іванішвілі оголосив себе переможцем незабаром після закриття виборчих дільниць на святі зі своїми прихильниками та феєрверком у Тбілісі, коли ще не було жодних значущих результатів.

Проєвропейська президентка Саломе Зурабішвілі, близька до опозиції, після публікації перших прогнозів заявила, що партії, які прагнуть вступити в ЄС, отримали 52% голосів. Вона послалася на поствиборчі опитування американського Інституту Едісона, які передбачали поразку правлячої партії.

Прозахідні опозиційні альянси не визнають офіційних результатів і хочуть боротися за перемогу. Хоча вони суперечать один одному, їх об’єднує мета – позбутися 68-річного мільярдера Іванішвілі і взяти курс, дружній до ЄС.

За словами Тінатін Бокучава, лідера партії експрезидента Саакашвілі «Єдиний національний рух», керівництво виборчої комісії лише підпорядковувалося наказам Іванішвілі. План дій противників уряду буде узгоджено.

«Вибори були вкрадені в опозиції. Це конституційний переворот і зловживання владою. Вибори були сфальсифіковані відповідно до складної технологічної схеми», – заявив Ніка Гварамія з Коаліції за зміни.

У країні були розміщені сотні спостерігачів за виборами від десятків різних неурядових організацій. Попередні результати виборів не відображають волю виборців, ідеться в заяві проєвропейського альянсу НУО MyVote, яку також поширило грузинське відділення Transparency International. Експерти з виборчого права вже заздалегідь скаржилися на нецільове використання державних ресурсів правлячою партією.

За попередніми даними, явка становила близько 59% – на три відсоткові пункти вище, ніж на минулих виборах 2020 року.