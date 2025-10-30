Центристська партія D66 здобула перемогу на виборах у Нідерландах

У Нідерландах на парламентських виборах центристська партія D66, за попередніми підрахунками, має шанс очолити формування нового уряду. Водночас партія праворадикального політика Геерта Вілдерса втратила частину місць у парламенті, повідомляє Reuters.

Після опрацювання близько 90% бюлетенів D66 і Партія свободи (PVV) отримують по 26 місць у нижній палаті парламенту, що складається зі 150 депутатів. Для D66 це значне зростання порівняно з минулими виборами, тоді як PVV суттєво втратила голоси після рекордного результату у 2023 році.

Попри близький результат, більшість провідних партій Нідерландів раніше заявили, що не увійдуть до коаліції з PVV через радикальні позиції Вілдерса. Сам Вілдерс визнав, що навряд чи братиме участь у формуванні нового уряду, але заявив, що продовжить роботу в опозиції.

Лідер D66 Роб Єттен, якому 38 років, після оголошення результатів заявив, що країна продемонструвала можливість протистояти популізму та крайнім правим ідеям. Під час кампанії він робив акцент на вирішенні житлової кризи, інвестиціях в освіту та врегулюванні міграційної політики.

Для формування більшості в парламенті необхідно щонайменше 76 місць, тож майбутня коаліція, ймовірно, включатиме не менше чотирьох партій. Серед можливих варіантів розглядають союз D66 із християнськими демократами, правоцентристською VVD та альянсом Зелені-Лейбористи. Переговори можуть тривати декілька місяців.