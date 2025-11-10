В Україну йде циклон Niksala: 11 листопада очікуються дощі у більшості областей

З південного заходу Європи в Україну наближається циклон Niksala, який принесе дощі та прохолоду. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вже ввечері 10 листопада опади очікуються на Вінниччині, півночі Одещини, у Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. А 11 листопада дощі пройдуть у більшості регіонів — циклоном, що рухатиметься із південного заходу на північний схід країни.

Температура повітря знизиться: на заході, півночі та в центрі очікується +6…+10°, на сході +10…+13°, на півдні — до +17°. У Києві 11 листопада дощитиме, температура протягом дня становитиме +7…+9°.

Синоптикиня радить тепло вдягатися, взяти парасолі або дощовики, а також бути готовими до коливань тиску — циклон Niksala, каже Діденко, «гостюватиме серйозно».