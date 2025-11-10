Владислав Руднєв став шестиразовим чемпіоном світу з бойового самбо

Збірна України з боротьби самбо виборола вісім нагород на чемпіонаті світу, що завершився у Бішкеку (Киргизстан). Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Українські самбісти здобули 8 медалей на чемпіонаті світу в Бішкеку / Фото: Національна федерація самбо України

Українські спортсмени здобули дві золоті та шість бронзових медалей у спортивному та бойовому розділах. Владислав Руднєв став шестиразовим чемпіоном світу, виборовши «золото» у ваговій категорії 79 кг у бойовому розділі.

Переможці та призери:

🥇 Ангеліна Величко (бойовий розділ, 80 кг); Владислав Руднєв (бойовий розділ, 79 кг).

🥉 Марія Буйок (спортивний розділ, 50 кг); Валентина Арутюнова (бойовий розділ, 72 кг); Андрій Кучеренко (бойовий розділ, 71 кг); Галина Ковальська (спортивний розділ, 80 кг); Михайло Свідрак (спортивний розділ, 79 кг); Ярослав Давидчук (спортивний розділ, 98 кг).

Реклама