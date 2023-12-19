Вибори у Сербії пройшли несправледливо – спостерігачі

Міжнародні спостерігачі заявили, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) отримала несправедливу перевагу на дострокових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неналежний вплив президента Александара Вучича та порушення під час голосування, такі як підкуп виборців.

Про це заявив на пресконференції у понеділок Райнгольд Лопатка, голова місії спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), його цитує агентство Reuters.

“Парламентські вибори, хоча і були технічно добре організовані і пропонували виборцям вибір політичних альтернатив, характеризувалися вирішальною участю президента, що разом із системними перевагами правлячої партії створило несправедливі умови”, – заявив Лопатка.

Вучич активно агітував за свою партію SNS, хоча його не було в списку кандидатів, названому його ім’ям – “Александар Вучич – Сербія не повинна зупинитися”.

Спостерігачі також заявили про зловживання державними ресурсами, відсутність розмежування між офіційними функціями та агітаційною діяльністю, залякування виборців та підкуп виборців.

Парламентські вибори, п’яті з 2012 року, збіглися з місцевими виборами в більшості муніципалітетів, столиці Белграді та північній провінції Воєводина.

Опозиційний альянс SPN заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда, включаючи махінації з реєстрацією виборців, підкуп і фальсифікацію результатів, та зажадав проведення повторних виборів.

Сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді у понеділок.

Лідери опозиції Мирослав Алексич і Мариніка Тепіч заявили, що SPN надала докази фальсифікації виборів, і оголосили, що голодуватимуть доти, доки комісія не задовольнить вимоги опозиції.

Популістська партія SNS посіла перше місце та отримала 46,72% голосів на недільних виборах, згідно з попередніми результатами Державної виборчої комісії, які базуються на підрахунку голосів з 96% виборчих дільниць.

Лівоцентристський опозиційний альянс “Сербія проти насильства” посів друге місце з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії – третє з 6,56%.