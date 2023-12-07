Вибори президента РФ пройдуть 17 березня

Вибори президента Росії відбудуться 17 березня − відповідну постанову ухвалила Рада Федерації 7 грудня.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова заявила, що вибори президента “вперше в історії нової Росії відбуватимуться в такій токсичній геополітичній атмосфері”.

При цьому вона запевнила, що виборча система Росії “володіє запасом міцності для належного проведення виборів президента”.

Памфілова також додала, що 8 грудня ЦВК розгляне проєкт постанови про голосування на виборах президента протягом трьох днів.

Також повідомляється, що Центрвиборчком Росії до 12 грудня має ухвалити рішення про можливість проведення виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України.

За словами Памфілової, для цього треба провести консультації із ФСБ, Міноборони та іншими відомствами.

Вона також повідомила, що на президентських виборах у березні дистанційне електронне голосування не буде застосовуватися за кордоном, оскільки це “ризиковано і може повністю зірвати онлайн-голосування”.

У Росії онлайн-голосування буде можливе тільки в тих регіонах, де воно вже проходило. За словами Памфілової, це буде не більше ніж 30 суб’єктів.